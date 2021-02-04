В федерации заявили, что не видят препятствий для участия Косторной в финале Кубка России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России не видит препятствий для участия Алены Косторной в финале Кубка России. Об этом ТАСС заявил генеральный директор организации Александр Коган.

В среду стало известно, что чемпионка Европы Косторная не примет участие в командном Кубке Первого канала по состоянию здоровья. В декабре Косторная перенесла коронавирус, из-за чего пропустила чемпионат России.

"Алена выступала на Гран-при, она будет допущена к участию в финале кубка. Проблемы с допуском у нее нет", - сказал Коган.

Косторной 17 лет, в текущем сезоне она стала второй на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. В прошлом сезоне она выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при. Россиянка владеет мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59).