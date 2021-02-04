Фигуристка Хромых заменит Косторную на Кубке Первого канала в Москве

В среду на сайте Федерации фигурного катания на коньках России была опубликована информация о том, что Косторная, которая тренируется в академии "Ангелы Плющенко", не выступит на турнире "по решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни".

"Косторную на Кубке Первого канала заменит Хромых", - сообщил источник.

Хромых 14 лет, она стала пятой на чемпионате России в Челябинске. 17-летняя Косторная пропустила национальный чемпионат. Ранее стало известно, что спортсменка пропустит ряд турниров из-за положительного теста на коронавирус. 15 декабря в Instagram-аккаунте академии "Ангелы Плющенко" появилась информация о возвращении Косторной к тренировкам.

Турнир в присутствии зрителей пройдет на арене "Мегаспорт" в Москве с 5 по 7 февраля. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примут участие в роли капитанов команд, они представят показательные номера в первый день соревнований по окончании прыжкового турнира. В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены при помощи жеребьевки. Призовой фонд составит 10 млн рублей.