Матыцин предложил африканским спортсменам российскую вакцину от коронавируса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин предложил спортсменам сборных команд Африки получить российскую вакцину от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта.

Матыцин: футбол и борьба могли бы стать основой партнерства РФ и Сенегала в сфере спорта

Матыцин в четверг в Сенегале встретился с коллегами из стран ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), ответственными за физическое воспитание и спорт. Во встрече приняли участие руководители профильных ведомств Бенина, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуара, Гамбии, Гвинеи, Либерии, Мали, Нигера, Нигерии, Сьерра-Леоне, Того и Ганы. Приветствовал участников встречи министр спорта Сенегала Матар Ба.

Министр спорта РФ подчеркнул, что российская вакцина уже доказала свою безопасность и надежность. Также он добавил, что при поддержке других госструктур Минспорт готовится к плановой вакцинации спортсменов сборных команд России. Матыцин выразил готовность детально обсудить возможность поставки вакцин в страны Африки для спортсменов национальных сборных в случае такой заинтересованности.

В рамках встречи Матыцина с главой Минспорта Сенегала Матаром Ба и министром по делам молодежи и спорта Мали Муссой Аг Аттайе состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.