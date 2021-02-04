{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Матыцин предложил африканским спортсменам российскую вакцину от коронавируса

Министр спорта РФ на встрече с главами профильных ведомств африканских стран подчеркнул, что российская вакцина уже доказала свою безопасность и надежность
Министр спорта РФ Олег Матыцин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин предложил спортсменам сборных команд Африки получить российскую вакцину от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта.

На эту тему
Матыцин: футбол и борьба могли бы стать основой партнерства РФ и Сенегала в сфере спорта

Матыцин в четверг в Сенегале встретился с коллегами из стран ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), ответственными за физическое воспитание и спорт. Во встрече приняли участие руководители профильных ведомств Бенина, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуара, Гамбии, Гвинеи, Либерии, Мали, Нигера, Нигерии, Сьерра-Леоне, Того и Ганы. Приветствовал участников встречи министр спорта Сенегала Матар Ба.

Министр спорта РФ подчеркнул, что российская вакцина уже доказала свою безопасность и надежность. Также он добавил, что при поддержке других госструктур Минспорт готовится к плановой вакцинации спортсменов сборных команд России. Матыцин выразил готовность детально обсудить возможность поставки вакцин в страны Африки для спортсменов национальных сборных в случае такой заинтересованности.

В рамках встречи Матыцина с главой Минспорта Сенегала Матаром Ба и министром по делам молодежи и спорта Мали Муссой Аг Аттайе состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.

Теги
Пандемия COVID-19Матыцин, Олег Васильевич
Футбол в Италии
Кокорин впервые вошел в заявку "Фиорентины" на матч
Форвард может выйти на поле в игре чемпионата Италии против "Интера" в пятницу
Читать полностью