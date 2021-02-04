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Фигурное катание

Жулин: фигуристка Муравьева стала приятной неожиданностью юниорского первенства России

Тренер отметил грациозное катание спортсменки

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Софья Муравьева показала очень грациозное катание на юниорском первенстве России и стала приятной неожиданностью всего турнира. Такое мнение ТАСС высказал тренер Александр Жулин.

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Ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софья Муравьева (208,13; 72,97+135,16) лидировала после короткой программы, но заняла итоговое третье место. Победу на турнире одержала 13-летняя ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева, которая по итогам двух программ набрала 220,00 (72,80+147,20) балла. Второй стала другая подопечная Тутберидзе Аделия Петросян (211,87; 72,64+139,23).

"Муравьева показала очень достойное катание, она мне очень понравилась, это такая приятная неожиданность этого турнира. Однозначно ее место в тройке, третья, вторая - тут еще можно разговаривать, - отметил Жулин. - У нее самые красивые руки, она очень грациозно катается и не стушевалась на соревнованиях. Осталось только прибавить в сложности".

Четвертое место на турнире заняла Софья Самоделкина, которая тренируется у Сергея Давыдова.

"Самоделкина - молодец, что пошла на самый сложный контент. Но, видимо, судьям чего-то не хватило. Это очень способная девочка, немного ей пока не хватает женственности в катании. Но если в этом она добавит, то все будет хорошо, это очень сильная фигуристка", - добавил Жулин.

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