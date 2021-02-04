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Мировой футбол

"Бавария" сыграет с "Аль-Ахли" в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу

В четвертьфинале египетский клуб обыграл катарский "Аль-Духаиль" со счетом 1:0
Футболисты "Аль-Ахли" Айман Ашраф и "Аль-Духаиля" Майкл Олунга AP Photo/Hussein Sayed
Описание
Футболисты "Аль-Ахли" Айман Ашраф и "Аль-Духаиля" Майкл Олунга
© AP Photo/Hussein Sayed

ТАСС, 4 февраля. Египетский "Аль-Ахли" победил со счетом 1:0 катарский "Аль-Духаиль" в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в Катаре, который в 2022 году примет матчи чемпионата мира.

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Единственный гол в матче забил Хуссейн эль-Шахат (30-я минута).

"Аль-Ахли" является действующим победителем африканской Лиги чемпионов. "Аль-Духаиль" играет в турнире на правах чемпиона страны - хозяйки турнира. В отборочном раунде за выход в четвертьфинал катарский клуб должен был поспорить с "Окленд Сити", но новозеландский клуб отказался от участия в соревновании из-за пандемии коронавируса.

В полуфинале "Аль-Ахли" 8 февраля сыграет с победителем европейской Лиги чемпионов германской "Баварией". В другом полуфинале днем ранее бразильский "Палмейрас" встретится с "Тигрес" из Мексики.

Турнир завершится 11 февраля матчем за третье место и финалом.

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