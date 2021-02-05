Сильнейшие российские фигуристы выступят на Кубке Первого канала в Москве

Турнир пройдет в присутствии зрителей на арене "Мегаспорт" с 5 по 7 февраля. В Москве проведение спортивных соревнований допускается при условии, что количество посетителей не может превышать 50% от общей вместимости арены. Благодаря этому турниру российские фигуристы получат возможность дополнительного старта в период нехватки международных - практически все они, за исключением чемпионата мира в Стокгольме, были отменены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Призовой фонд соревнований составит 10 млн рублей.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Новый российский командный турнир "Кубок Первого канала по фигурному катанию" стартует в пятницу в Москве. В соревнованиях примут участие практически все сильнейшие спортсмены страны.

В состав участников турнира вошли одиночники Камила Валиева, Майя Хромых, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Александр Самарин. В парном катании выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в танцах на льду - Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Софья Шевченко и Игорь Еременко.

Фигуристы будут разделены на две команды в результате жеребьевки, которая состоится 5 февраля. Капитанами станут олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира, серебряный призер Игр Евгения Медведева - обе спортсменки выступят с показательными номерами.

В первый день соревнований пройдет прыжковый турнир в формате "битва полов" - команда девушек против команды юношей. В нем примут участие чемпионка мира Туктамышева и трехкратная чемпионка России Щербакова, бронзовый призер чемпионата Европы Трусова и чемпионка мира среди юниоров Валиева. Честь мужского одиночного катания будут отстаивать серебряный призер Олимпийских игр в командном турнире Коляда, чемпион Европы Алиев, Мозалев и Игнатов.

Короткие программы сборные под руководством Медведевой и Загитовой представят в субботу, произвольные - в воскресенье.