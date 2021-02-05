Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Райан Строум (2-я и 48-я минуты), Энтони Битетто (30) и Павел Бучневич (60). У проигравших отличились Карл Хагелин (39) и Александр Овечкин (52).

Капитан "Вашингтона" Овечкин вышел на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя Майка Гартнера. Теперь в активе 35-летнего россиянина 709 шайб, шестое место занимает Фил Эспозито (717), лидирует Уэйн Гретцки (894). В этом сезоне на счету Овечкина 8 очков (3 шайбы + 5 передач) в 7 матчах.

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами. В этом сезоне на его счету 15 (5+10) очков, у Бучневича - 8 (3+5). Голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 бросок и одержал третью победу в сезоне.