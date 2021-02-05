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НХЛ

Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

"Вашингтон" уступил "Рейнджерс" со счетом 2:4, Артемий Панарин сделал три голевые передачи
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 5 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Вашингтон" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Райан Строум (2-я и 48-я минуты), Энтони Битетто (30) и Павел Бучневич (60). У проигравших отличились Карл Хагелин (39) и Александр Овечкин (52).

Капитан "Вашингтона" Овечкин вышел на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя Майка Гартнера. Теперь в активе 35-летнего россиянина 709 шайб, шестое место занимает Фил Эспозито (717), лидирует Уэйн Гретцки (894). В этом сезоне на счету Овечкина 8 очков (3 шайбы + 5 передач) в 7 матчах.

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами. В этом сезоне на его счету 15 (5+10) очков, у Бучневича - 8 (3+5). Голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 бросок и одержал третью победу в сезоне.

"Вашингтон" набрал 15 очков в 11 играх и занимает третье место в таблице Восточного дивизиона, "Рейнджерс" расположились на шестом месте с 10 очками в 10 встречах. В следующем матче "Вашингтон" примет "Филадельфию", а "Рейнджерс" дома сыграют с "Нью-Йорк Айлендерс".

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
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