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Australian Open

Даниил Медведев сыграет с канадцем Поспишилом в первом круге Australian Open

Встреча состоится 8 февраля
Даниил Медведев EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 5 февраля. Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пятницу в Мельбурне состоялась жеребьевка первого круга. Турнир начнется 8 февраля, матч Медведев - Поспишил состоится в этот день.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведев ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема, его лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

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