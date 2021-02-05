Даниил Медведев сыграет с канадцем Поспишилом в первом круге Australian Open

ТАСС, 5 февраля. Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пятницу в Мельбурне состоялась жеребьевка первого круга. Турнир начнется 8 февраля, матч Медведев - Поспишил состоится в этот день.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведев ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема, его лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.