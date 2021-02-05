Свищев: песня "Катюша" станет талисманом сборной России по хоккею на чемпионате мира

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Песня "Катюша" будет талисманом сборной России на чемпионате мира по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Ранее источник сообщил ТАСС, что песня "Катюша" будет использоваться вместо гимна России на чемпионате мира в Риге.

"Ограничения уже существуют, санкции в отношении наших национальных команд вступили в силу, - сказал Свищев. - Раз "Катюша" стала таким, скажем так, талисманом, то мы очень гордимся тем, что спортсмены будут петь эту песню. В Латвии много людей, которые знают эту песню, будем очень надеяться, что они будут петь "Катюшу".

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. 14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать вместо гимна России на Олимпиаде "Катюшу". Песня была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.