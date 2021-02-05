Павел Буре прокомментировал возможность использования "Катюши" вместо гимна России на ЧМ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Использование песни "Катюша" вместо гимна Российской Федерации на чемпионате мира по хоккею 2021 года является нормальным вариантом. Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер Олимпийских игр, финалист Кубка Стэнли Павел Буре.

В пятницу источник в Федерации хоккея России сообщил ТАСС, что "Катюша" будет звучать на чемпионате мира в случае побед в матчах с участием россиян.

"Думаю, что это нормальный вариант. Сложно сказать, насколько песня узнаваема в мире. Я знаю, что наш гимн был очень узнаваемым, все его знали. Про "Катюшу" не знаю, но в нашей стране это очень узнаваемая песня", - сказал Буре.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не подтвердил информацию о замене гимна "Катюшей", сообщив, что решение по этому вопросу будет принято на заседании совета организации 15 марта.

Ранее Спортивный арбитражный суд постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. 14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России использовать вместо гимна России на Играх песню "Катюша", которая была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.