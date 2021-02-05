Навка заявила, что готова заняться развитием фигурного катания в движении Спецолимпиады

Специальная Олимпиада - спортивное мероприятие, направленное на создание инклюзивного мира для людей с особенностями интеллекта. В пятницу Навка провела мастер-класс для участников Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта в Казани.

КАЗАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила готовность возглавить направление фигурного катания в российском движении Специальной Олимпиады. Об этом она сообщила журналистам в пятницу.

"Мне кажется, что руководители всех наших городов должны внимательно отнестись к этому вопросу и сделать все возможное - организовать такие вот классы, секции и проводить соревнования, всемирные соревнования, - сказала Навка. - С моей стороны, я готова подключаться, готова в этом участвовать и, я говорю про фигурное катание, возглавить, может быть, это направление".

По словам Навки, в своей школе фигурного катания она будет развивать это направление. "Я сама имею школу фигурного катания и обязательно в будущем займусь этим направлением. Буду вести, наверное, это направление и помогать таким детям внедряться и быть наравне с нашими детками, которые уже достаточно давно катаются и уверенно стоят на коньках", - уточнила она.

В Казани с 3 по 8 февраля проходят соревнования Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта. Их проведение позволит проверить готовность города и республики к предстоящим зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани 22-28 января. В них ожидается участие 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран мира. Соревнования пройдут по семи видам спорта, составляющим программу Всемирных зимних игр: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.