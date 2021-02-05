Москвина назвала удачным проектом прыжковый турнир фигуристов на Кубке Первого канала

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Прыжковый турнир на Кубке Первого канала по фигурному катанию стал удачным проектом, полезным и для спортсменов, и для зрителей. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Тамара Москвина.

Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова выиграли прыжковый турнир, который проходил в формате битвы полов. Команда девушек по итогам трех конкурсов набрала 246,30 балла, команда мужчин, за которую выступали Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалев, - 194,76 балла. Судьями турнира были тренеры Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Елена Чайковская, Максим Траньков и олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании Аделина Сотникова.

"Интересное начинание, очень полезное для спортсменов, которые участвовали, и для зрителей. Этот турнир показал, что наша федерация старается придумать новые мероприятия, которые вызывают интерес публики. Мне кажется, этот проект удался", - сказала Москвина.

"Что касается моей роли судьи, то она не стала для меня чем-то необычным или неожиданным. Тренеры тоже являются судьями, мы же оцениваем выступления, тренировки и наших, и чужих спортсменов", - добавила собеседница агентства.