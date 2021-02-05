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Кубок Первого канала по фигурному катанию

Допрыгались. Российские фигуристки оказались сильнее мужчин на прыжковом турнире

Команда девушек по итогам трех конкурсов набрала 246,30 балла, команда мужчин - 194,76 балла
Елизавета Туктамышева Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристки Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова в пятницу стали победительницами командного турнира, который прошел в рамках Кубка Первого канала во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве. Девушкам противостояли Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалев, а капитанами команд стали олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева - спортсменки попеременно брали на себя руководство то женщинами, то мужчинами.

Судьями соревнований, аналогов которому в новейшей российской истории еще не было, стали тренеры Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Елена Чайковская, Максим Траньков и олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании Аделина Сотникова. Выступления оценивались технической бригадой, начислявшей баллы за элемент согласно базовой стоимости, а также оценками судей за качество исполнения по шкале в шесть баллов, после чего выводилась среднеарифметическая оценка.

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В первом раунде каждая из спортсменок поочередно исполняла прыжки, которые затем должны повторить юноши - каскад из двух любых тройных прыжков, тройной аксель, любой четверной прыжок и каскад с четверным прыжком. Программу соревнований открыла Валиева, которая без труда сделала каскад тройной лутц плюс тройной тулуп, с прыжком достойно справился и Коляда. Вторым прыжком стал аксель в три с половиной оборота, и его в команде девушек выпало сделать Туктамышевой - это ее коронный элемент, но любимый прыжок Елизавете не дался - упала, а вот Игнатову триксель вполне удался.

Третьим стал четверной лутц Трусовой - самый дорогой по стоимости прыжок в целом ей покорился, однако фигуристка все-таки коснулась руками льда, что не осталось незамеченным судьями. Четверной лутц Алиева был практически безупречным. Завершили программу первого раунда Щербакова и Мозалев - оба прекрасно справились с каскадом из четверного флипа и тройного тулупа, однако в первом раунде мужчины остались сильнее - 68,70 балла против 67,22 у девушек. Как оказалось, девушки просто разминались.

Праздник феминизма

В перебивке между раундами ведущий шоу олимпийский чемпион Алексей Ягудин поинтересовался мнением о происходящем у тренеров спортсменов, стоящих у бортика. Один из спикеров, тренер Туктамышевой и Коляды Алексей Мишин, был однозначен в своих прогнозах: "Я думаю, что сегодняшний праздник превратится в праздник феминизма в фигурном катании". Как в воду глядел - два последующих раунда остались за прекрасным полом.

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Во втором раунде каждый участник делает прыжок ультра-си, которым владеет: тройной аксель или четверной, и начать его выпало Туктамышевой. Видимо, она так воодушевившись словами наставника, что с лихвой реабилитировалась за первое падение с тройного акселя - единогласная оценка шесть баллов, причем Траньков так впечатлился исполнением Елизаветы, что умудрился одной рукой держать обе таблички с цифрами, а второй показывать большим пальцем вверх. Ответ Коляды четверным тулупом не удался - "бабочка".

Вызовом Трусовой стал идеальный четверной лутц, Игнатов попытался ответить четверным риттбергером, но упал. Также четверными лутцами померялись Щербакова и Алиев, оба прыжка были не самыми безупречными - Щербакова чиркнула лезвием второй ноги по льду при приземлении, Алиеву не удался уверенный выезд. Закрыли программу второго раунда Валиева и Мозалев - ученица Этери Тутберидзе выполнила четверной тулуп с руками наверх, Мозалев - недокрученный четверной флип, приземленный на две ноги. В итоге к третьему раунду девушки вышли вперед со счетом 131,2 против 128,96.

И немного "запрещенки"

В третьем раунде каждый из участников мог исполнить каскад из нескольких прыжков, максимально - до пяти, включая ойлер. Учитывая, что на соревнованиях в каскаде выполняется до трех прыжков, увидеть такое вне тренировок - большая удача. Первой деморализовать "сильный пол" снова выпало Туктамышевой - ее каскад состоял из тройного лутца и четырех двойных акселей. Ответ Коляде не удался - по нулям.

Трусова зарядила шестерным залпом из четверного лутца, тройного тулупа, ойлера, риттбергера, тройного сальхова и тройного тулупа, Игнатов - каскадом из тройного тулупа, ойлера, тройного сальхова и двойного тулупа. Щербакова представила каскад из пяти прыжков - четверного флипа, тройного тулупа, тройного риттбергера, ойлера и тройного сальхова, Алиев в ответ упал.

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Контрольный, заключительный прыжок, который в целом уже ничего не решал, сделала Валиева - четверной тулуп с руками наверх плюс два тройных тулупа, ойлер и тройной сальхов. Пятерной каскад Мозалева из четверного и тройного тулупа, ойлера, тройного сальхова и двойного тулупа уже ничего не смог решить - как и предрек прозорливый Мишин, турнир стал настоящим праздником феминизма российского одиночного катания.

Программа Кубка Первого канала продолжится командным турниром, жеребьевка которого состоялась по окончании прыжковых соревнований. У капитанов команд Загитовой и Медведевой было право самим поочередно набирать команды, в результате чего сборные будут выглядеть следующим образом: Трусова, Туктамышева, Дарья Усачева, Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк, пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Софья Шевченко и Игорь Еременко выступят в команде Медведевой; Щербакова, Валиева, Майя Хромых, Алиев, Игнатов, Мозалев, пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Анабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин - в команде Загитовой.

Короткие программы спортсмены представят в субботу, произвольные - в воскресенье.

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Москвина, Тамара НиколаевнаТарасова, Татьяна АнатольевнаМедведева, Евгения АрмановнаЗагитова, Алина ИльназовнаЯгудин, Алексей КонстантиновичКубок Первого канала по фигурному катанию
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