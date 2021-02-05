Знарок: "Спартаку" не стоит тянуть с выходом в плей-офф КХЛ до последнего матча

ТАСС, 5 февраля. Московскому "Спартаку" не стоит затягивать решение вопроса с попаданием в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до последнего матча регулярного чемпионата с подольским "Витязем". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Олег Знарок.

В пятницу "Спартак" на выезде уступил череповецкой "Северстали" со счетом 2:5 и опустился на девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Борьбу за Кубок Гагарина продолжат восемь лучших команд конференции по итогам регулярного чемпионата. "Спартак" и "Витязь" после 53 игр набрали по 54 очка, но столичный клуб находится ниже подмосковного по дополнительным показателям (количество побед в основное время). В последний игровой день регулярного чемпионата, 27 февраля "Спартак" примет "Витязь" на своем льду.

"У нас еще есть какое-то время, не стоит затягивать до последнего матча. Все будет зависеть от нас", - подчеркнул Знарок.

В следующем матче "Спартак" 7 февраля сыграет в гостях с рижским "Динамо", после чего состоится пауза в связи с третьим этапом Евротура. "Мы подтянем немножко физику, большинство и меньшинство. Это очень важные моменты", - сказал главный тренер "Спартака".

Помимо матча с рижским "Динамо" и "Витязем" до окончания регулярного чемпионата "Спартак" на выезде сыграет со СКА, "Торпедо" и "Ак Барсом", а также примет "Сочи" и "Сибирь". "Витязю" предстоят выездные встречи с "Куньлунем", ЦСКА, дважды "Йокеритом" и СКА, а также домашняя игра с магнитогорским "Металлургом".