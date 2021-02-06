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Санкции WADA против российского спорта

Мамиашвили назвал положительный момент в переносе ЧМ-2022 по борьбе из Красноярска

Турнир был перенесен в связи с санкциями в отношении российского спорта
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Перенос чемпионата мира по спортивной борьбе 2022 года из Красноярска в Белград пошел на пользу России, потому что страна получила турнир 2023 года, который будет квалификационным к Олимпийским играм в Париже. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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Изначально Белград должен был принять чемпионат мира 2023 года, а Красноярск - 2022-го, но в связи с санкциями в отношении российского спорта страна потеряла право на организацию мировых первенств на два года. Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение организовать турнир в России в 2023 году, город будет определен в ближайшие месяцы.

"Главное, не перенос из Красноярска в Белград турнира 2022 года, а что теперь квалификационный турнир [на Олимпиаду] пройдет у нас в 2023 году - этому надо радоваться, - сказал Мамиашвили. - Во-первых, это дает ребятам дополнительный шанс [попасть на Олимпиаду]. А во-вторых, в обязательном порядке на чемпионате будут все лучшие".

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Санкции WADA против российского спорта
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