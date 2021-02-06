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Зимние олимпийские виды спорта

Завьялов оценил успех Большунова, который догнал его по числу побед в Кубке мира

В пятницу стало известно, что российский лыжник досрочно стал победителем турнира текущего сезона

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов одержал заслуженную победу в Кубке мира, решение норвежских лыжников пропустить большую часть сезона не умаляет его достижение. Такое мнение ТАСС высказал советский лыжник Александр Завьялов, который в 1980-х годах дважды побеждал в общем зачете Кубка мира.

Большунов уже гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира, он стал первым в современной истории России двукратным победителем турнира. Имя и отчество у Большунова такие же, как и у Завьялова, - Александр Александрович.

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"Это счастливое совпадение. Я давно говорю о том, что жду смены поколений, и вот спустя 38 лет она наконец произошла - вырос новый олимпиец, - сказал Завьялов. - Так что все прекрасно, я очень рад. А то все время говорили: вот, у нас единственный двукратный обладатель Кубка мира. Теперь нас двое, и оба - Александры Александровичи".

Основные конкуренты Большунова из норвежской сборной, в том числе трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, пропустили большую часть сезона в связи с пандемией коронавируса. "Большунов - сильный парень, и своими результатами он доказывает, что на данном этапе является сильнейшим лыжником. Дай бог, чтобы на чемпионате мира для него все здорово сложилось", - сказал Завьялов.

"Конечно, с норвежцами борьба была бы более серьезной, но это уже все история. Это не отменяет того факта, что он победил. В протоколе он на первом месте, и никто не обращает внимания на то, участвовал Клебо или нет. Это уже никого не волнует. Первое место - у России, и это очень приятно", - отметил собеседник агентства.

Главным стартом для лучших лыжников планеты в нынешнем сезоне является чемпионат мира, который пройдет с 22 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).

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