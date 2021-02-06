Бородавко рассказал о реакции Большунова на победу в Кубке мира

В пятницу стало известно, что Большунов гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира, став первым в современной истории России двукратным победителем турнира.

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Александр Большунов довольно сдержанно отреагировал на новость о досрочной победе в Кубке мира по лыжным гонкам. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

"Уже после "Тур де Ски" было понятно, что догнать его будет очень трудно, поэтому победа была ожидаемой, - сказал Бородавко. - Новость об этом пришла тихо, пока никаких празднований не было, поскольку перед нами стоит задача хорошо подготовиться к главному старту сезона - чемпионату мира, все внимание уделяется этому".

"Особой радости не было, сегодня у команды запланировано собрание, на нем, конечно, поздравим Александра. Но эта тема проходящая, уже свершившийся факт, все внимание и настрой - на подготовку к чемпионату мира", - подчеркнул тренер.

Большунов завоевал Кубок мира второй год подряд. После прошлого сезона он отметил, что не испытал особых эмоций от победы, поскольку его основные конкуренты из Норвегии не приехали на заключительные этапы в Северную Америку. В нынешнем сезоне норвежцы также пропустили большую часть стартов, объяснив свое решение пандемией коронавируса.

Чемпионат мира пройдет с 22 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).