Крянин: лыжнику Устюгову крайне важно выступить на этапе в Чехии перед чемпионатом мира

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Участие в предваряющем мировое первенство этапе Кубка мира в чешском Нове-Место очень важно для российского лыжника Сергея Устюгова, который только набирает форму после длительной болезни. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин.

Устюгов пропустил большую часть сезона из-за коронавируса. В субботу лыжник занял шестое место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне. Следующий этап Кубка мира пройдет с 20 по 21 февраля в Нове-Место. Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартует в германском Оберстдорфе 23 февраля.

"Решение об участии Сергея в этапе Кубка мира в чешском Нове-Место будет приниматься в зависимости от его физического состояния. Но, скорее всего, его выступление в Чехии будет планироваться", - сказал Крянин.

"По причине того, что из-за болезни Сергей много пропустил, ему сейчас крайне важно получить как можно больше соревновательной практики на максимальных скоростях, нужно как можно больше стартовать. Если Устюгов будет чувствовать себя нормально, я думаю, [тренер сборной России] Маркус Крамер примет решение заявить его на этот этап", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.