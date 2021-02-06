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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Устюгов сообщил, что выступит в спринте на чемпионате мира

В субботу двукратный чемпион мира занял шестое место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне
Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 6 февраля. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов выступит в спринтерской гонке классическим стилем на предстоящем мировом первенстве по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе. Об этом Устюгов заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

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В субботу Устюгов занял шестое место в спринте свободным стилм на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне, россиянин Глеб Ретивых стал вторым. Устюгов пропустил большую часть сезона из-за коронавируса.

"Буду готовиться к чемпионату мира, - сказал Устюгов. - Пока, насколько я знаю, у меня есть одна гонка - спринт "классикой", буду к ней готовиться".

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдет с 22 февраля по 7 марта.

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Зимние олимпийские виды спорта
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