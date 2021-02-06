Лыжник Ретивых стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

ТАСС, 6 февраля. Российский лыжник Глеб Ретивых занял второе место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира, проходящем в шведском Ульрисехамне.

Победу одержал швед Оскар Свенссон, преодолевший дистанцию в финале за 2 минуты 55,34 секунды. Отставание Ретивых составило 0,14 секунды. Третье место занял итальянец Федерико Пеллегрино (отставание - 0,31 секунды), россиянин Сергей Устюгов стал шестым (+6,06).

Устюгов и Ретивых - единственные россияне, принявшие участие в спринте на этапе в Ульрисехамне. Ретивых завоевал четвертую награду в текущем сезоне Кубка мира, ранее он по разу становился вторым и третьим в личных гонках и выиграл эстафету в составе сборной России вместе с досрочным победителем общего зачета Кубка мира Александром Большуновым, который пропускает этот этап. Серебряная медаль в субботнем спринте стала 11-й для Ретивых на этапах Кубка мира (из них шесть - в личных гонках), все были завоеваны в спринте.

В женской части соревнований победу одержала шведка Майя Дальквист (3 минуты 20,59 секунды), второй стала ее соотечественница Йоханна Хегстрём (+0,30), третьей - американка Джессика Диггинс (+0,39).

Этап Кубка мира в Ульрисехамне завершится эстафетами в спринте свободным стилем 7 февраля.