{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Лыжники Большунов и Устюгов приглашены на апрельский Югорский марафон в Ханты-Мансийск

По словам одного из организаторов мероприятия Сергея Крянина, принять участие в старте планируют и ведущие биатлонисты

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Представители сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов и Сергей Устюгов приглашены на Югорский лыжный марафон, который пройдет в Ханты-Мансийске 10 апреля. Об этом ТАСС сообщил один из организаторов мероприятия Сергей Крянин.

На эту тему
Лыжник Устюгов сообщил, что выступит в спринте на чемпионате мира

"Сейчас сборная России по лыжным гонкам готовится к чемпионату мира, это самая важная задача на данный момент, - заметил Крянин. - Наш марафон пройдет только в апреле, но уже сейчас могу сказать, что на него приглашены все члены национальной команды, включая Большунова и Устюгова. Мы всегда рады нашим сборникам и создадим для них самые комфортные условия. Они получат здесь возможность не только выйти на старт, но и хорошо потренироваться, пройти закатку и спокойно закончить сезон".

"Югорский марафон задуман прежде всего как праздник для любителей лыжного спорта, которые получают возможность постоять на одной поляне с мировыми лидерами. У нас общий старт, все уходят на лыжню одновременно без всяких разделений. По моей информации, к нам планируют приехать не только лыжники, но и ведущие биатлонисты", - продолжил собеседник ТАСС.

По словам Крянина, из-за пандемии коронавируса Югорский марафон - 2021 пройдет с определенными ограничениями. "Но при поддержке Елены Валерьевны Вяльбе (президента Федерации лыжных гонок России) и губернатора (Натальи Комаровой - прим. ТАСС) нам все-таки удалось отстоять этот марафон", - заключил собеседник агентства.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Фигурист Игнатов отметил теплую поддержку зрителей на Кубке Первого канала
За исполнение короткой программы Игнатов набрал 99,81 балла
Читать полностью