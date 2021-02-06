Вяльбе: лыжник Ретивых должен был выигрывать спринт на этапе Кубка мира в Швеции

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Глеб Ретивых должен был побеждать в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира, проходящем в шведском Ульрисехамне. Такое мнение ТАСС высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Лыжник Ретивых стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

Победу одержал швед Оскар Свенссон, преодолевший дистанцию в финале за 2 минуты 55,34 секунды. Отставание Ретивых составило 0,14 секунды. Третье место занял итальянец Федерико Пеллегрино (отставание - 0,31 секунды), россиянин Сергей Устюгов стал шестым (+6,06).

"Все неплохо, у нас есть медаль, оба участника в финале. Но мое глубокое убеждение - Глеб на таких спринтах, в такой компании соперников должен выигрывать", - отметила Вяльбе.

"Сергей сам перед собой сейчас ставит немного другие цели, он давно не соревновался. Да, бегал в России, но это совсем другие скорости, все другое. Уверена, что его цель сейчас - максимально продышаться, поэтому он идет первый, накручивает, наращивает. На мой взгляд, все делает абсолютно правильно", - сказала Вяльбе.

Устюгов и Ретивых - единственные россияне, принявшие участие в спринте на этапе в Ульрисехамне. Ретивых завоевал четвертую награду в текущем сезоне Кубка мира, ранее он по разу становился вторым и третьим в личных гонках и выиграл эстафету в составе сборной России вместе с досрочным победителем общего зачета Кубка мира Александром Большуновым, который пропускает этот этап. Серебряная медаль в субботнем спринте стала 11-й для Ретивых на этапах Кубка мира (из них шесть - в личных гонках), все были завоеваны в спринте.