Медведева: Кубок Первого канала стал для фигуристов хорошей заменой чемпионату Европы

Команда "Красная машина", капитаном которой является олимпийская чемпионка Алина Загитова, опережает команду "Время первых" Евгении Медведевой после короткой программы на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Фигуристы команды "Красная машина" в общей сложности набрали 931,41 балла, их соперники - 912,92 балла.

"Это хорошая практика - шум, внимание, поддержка, не поддержка - этого здесь намного больше, чем на других официальных соревнованиях. На чемпионате мира не удастся почувствовать такой атмосферы, - добавила Медведева. - Хочется пожелать ребятам терпения. Я ни разу не выступала без публики и не представляю, как это".

"В этом сезоне чемпионат Европы был отменен, и Кубок Первого канала - качественная его замена для наших спортсменов, чтобы они долго не просиживали. У каждого тренера собственная тактика, возможно, за это время кто-то переработал бы, кто-то переотдыхал. И на сегодняшний день, если провести опрос среди спортсменов, думаю, они бы поддержали его, - отметила Медведева. - Для меня сложно после длительного перерыва выходить на соревнования, а между чемпионатами России и мира больше двух месяцев, большой срок для каждого фигуриста".

"Многие из ребят в моей команде не участвовали в командных турнирах раньше. До Саши Самарина мы всех громко поддерживали, но после него решили, что лучше помолчать, - пояснила Медведева. - Наверное, подействовало, по своему опыту - я люблю находиться в тишине, ненавижу, когда кричат "Женя, мы тебя любим". Хочется остановить их, это не сбивает, но я думаю: "Ну зачем".

"В некоторые моменты я просила ребят быть тише, но знаю пары, которым нравится, когда их подбадривают. Например, Настя Скопцова с Кириллом Алешиным, Саша Бойкова с Димой Козловским, - отметила Медведева. - Сегодня мы прощупали почву, кому что нравится".

Перед стартом первого соревновательного дня фигуристы представили командные показательные номера. "Немного горжусь, но образ и название команды "Время первых" придумала сама. И название, и тематику, и плащи, и шлемы, и картонки, и надписи на них. Это мое творение", - рассказала фигуристка.

"Догадывалась, что Алине номер будет ставить Даниил Маркович [Глейхенгауз], не хотелось пересекаться хореографами, и я попросила помощи Ари Закаряна, - сообщила Медведева. - Поскольку я еще не мастер - да, я ставила себе сама показательный, я до сих пор в него влюблена - у меня не было опыта постановки группового номера. Поняла, что чисто стратегически не смогла бы объяснить, чего я хочу по шагам".

Команде "Время первых" удачи перед началом турнира пожелали космонавты Международной космической станции (МКС). "Мы старались сделать высокое и недосягаемое, у нас получилось. Хотела бы поблагодарить Первый канал за осуществление этой абсолютно сумасшедшей идеи, которую сначала никто всерьез не воспринимал. Привет с МКС - это прорыв в поддержке команды, думаю, завтра с их помощью у нас все получится", - заключила Медведева.