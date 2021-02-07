"Голден Стэйт" проиграл "Далласу" в матче НБА. Карри набрал 57 очков

ТАСС, 7 февраля. "Даллас" обыграл "Голден Стэйт" со счетом 134:132 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Самым результативным в матче стал защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри, набравший 57 очков. В составе "Далласа" дабл-дабл сделал защитник Лука Дончич (42 очка + 11 передач).

"Голден Стэйт" занимает восьмое место в Западной конференции, одержав 12 побед в 22 матчах. "Даллас" расположился на 14-й строчке с 9 победами в 23 встречах.

В следующем матче "Голден Стэйт" 9 февраля в гостях сыграет с "Сан-Антонио", а "Даллас" в тот же день примет "Миннесоту".

Результаты других матчей дня: "Орландо" - "Чикаго" - 92:118; "Филадельфия" - "Бруклин" - 124:108; "Кливленд" - "Милуоки" - 99:124; "Оклахома" - "Миннесота" - 120:118; "Атланта" - "Торонто" - 132:121; "Хьюстон" - "Сан-Антонио" - 106:111.