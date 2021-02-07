Даниил Медведев назвал победу в ATP Cup большим достижением

В воскресенье сборная Россис стала победителем турнира. Медведев победил итальянца Маттео Берреттини (6:4, 6:2), а Андрей Рублев обыграл Фабио Фоньини (6:1, 6:2). В связи с досрочной победой россиян парную встречу было принято решение не проводить.

"Я хотел бы поблагодарить команду, Андрей выиграл все свои матчи, - сказал Медведев. - Спасибо за то, что были со мной здесь. Это действительно большое достижение, потому что я тоже не проиграл ни одного матча".

Победная серия Медведева составляет 14 матчей, в 10 из которых он побеждал соперников из топ-10 рейтинга ATP. "Да, провести 10 встреч против оппонентов из топ-10 и не проиграть ни одну - это очень повышает уверенность, - отметил российский теннисист. - Ведь даже когда ты проигрываешь, ты знаешь, что способен играть на таком уровне, и это помогает выстоять в следующий раз".

Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP. Россиянин ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема, его лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

АТР Cup прошел во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В этом году на групповом этапе россияне обыграли команды Аргентины и Японии, в полуфинале - немцев.