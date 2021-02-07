Рублев заявил, что они с Медведевым очень серьезно относятся к ATP Cup

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) является серьезном турниром, так как на нем выступают топовые игроки. Такое мнение ТАСС выразил игрок сборной России Андрей Рублев.

В воскресенье команда России стала победителем турнира, обыграв в финале итальянцев со счетом 2-0. В первом матче Рублев победил Фабио Фоньини (6:1, 6:2), во втором Даниил Медведев оказался сильнее Маттео Берреттини (6:4, 6:2).

"Для меня Кубок АТP - это серьезный турнир. Хорошие рейтинговые очки, здесь все топовые игроки, плюс ты представляешь свою страну. Мы с Даней очень серьезно к этому относимся", - сказал Рублев.

Из-за пандемии календарь ATP претерпел изменения, был отменен ряд турниров в январе, ATP Cup и Открытый чемпионат Австралии перенесены на февраль. Для подготовки теннисистов к первому в сезоне турниру серии Большого шлема был организован ряд турниров в Австралии, ATP Сup прошел непосредственно перед Australian Open, который начнется в понедельник. В ATP Cup приняли участие все теннисисты первой десятки мирового рейтинга, за исключением швейцарца Роджера Федерера, который пропустит и Australian Open.

АТР Cup прошел во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В этом году на групповом этапе россияне обыграли команды Аргентины и Японии, в полуфинале - немцев.

Открытый чемпионат Австралии, являющийся первым в сезоне турниром серии Большого шлема, пройдет с 8 по 21 февраля. В первом круге Медведев (четвертый номер посева) сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, Рублев (7) - с немцем Янником Ханфманом.