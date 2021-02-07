Волков нокаутировал легенду. Российский боец рвется к чемпионскому титулу UFC

32-летний Волков владел инициативой с начала поединка. В первой пятиминутке он уронил Оверима, однако боец из Нидерландов сумел быстро подняться на ноги. Во втором раунде лишь рефери спас 40-летнего Оверима от дальнейших проблем, остановив добивание Волкова.

Волков за неполных два раунда нанес более 50 значимых ударов, Оверим - лишь десять. Российский боец получил бонус в размере $50 тыс. за лучшее выступление вечера. После боя оба спортсмена были доставлены в больницу, где Волкову был диагностирован сильный ушиб ноги.

"Он разбил ногу еще во время подготовки, а в бою ее уже не жалел", - сказал ТАСС тренер Волкова Тарас Кияшко. После обследования россиянин был выписан из больницы.

Впереди титул?

Сразу после поединка Волков заявил о желании провести бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе, которым на данный момент владеет американец Стипе Миочич.

"Это мое время, я очень рад и иду за поясом, - сказал Волков. - Я много работаю над ударной техникой, но также и над борьбой. Знал, что мог закончить бой досрочно, я видел его лицо и понимал, что нужен хороший удар, чтобы его нокаутировать. Я в потрясающей форме, но потенциал еще есть".