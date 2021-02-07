Волков нокаутировал легенду. Российский боец рвется к чемпионскому титулу UFC

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков нокаутировал нидерландца Алистара Оверима в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в воскресенье в Лас-Вегасе.
32-летний Волков владел инициативой с начала поединка. В первой пятиминутке он уронил Оверима, однако боец из Нидерландов сумел быстро подняться на ноги. Во втором раунде лишь рефери спас 40-летнего Оверима от дальнейших проблем, остановив добивание Волкова.
Волков за неполных два раунда нанес более 50 значимых ударов, Оверим - лишь десять. Российский боец получил бонус в размере $50 тыс. за лучшее выступление вечера. После боя оба спортсмена были доставлены в больницу, где Волкову был диагностирован сильный ушиб ноги.
"Он разбил ногу еще во время подготовки, а в бою ее уже не жалел", - сказал ТАСС тренер Волкова Тарас Кияшко. После обследования россиянин был выписан из больницы.
Впереди титул?
Сразу после поединка Волков заявил о желании провести бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе, которым на данный момент владеет американец Стипе Миочич.
"Это мое время, я очень рад и иду за поясом, - сказал Волков. - Я много работаю над ударной техникой, но также и над борьбой. Знал, что мог закончить бой досрочно, я видел его лицо и понимал, что нужен хороший удар, чтобы его нокаутировать. Я в потрясающей форме, но потенциал еще есть".
"Я хочу драться за пояс, считаю, что этого заслуживаю. Посмотрим, как сложатся бои в тяжелом весе в ближайшее время", - добавил спортсмен.
Менеджер Волкова Иван Банников в разговоре с ТАСС отметил, что боец может провести поединок против Миочича при определенных обстоятельствах. "Все будет зависеть от боя Франсис Нганну - Стипе Миочич (поединок состоится 28 марта), - сказал Банников. - Если выиграет Миочич, я думаю, мы сразу выведем Сашу на титульный бой. Если выиграет Нганну, то, думаю, UFC даст нам победителя боя Деррик Льюис - Кертис Блэйдс (бой пройдет 20 февраля)".
Боец Сергей Харитонов в разговоре с ТАСС отметил, что Волков заслужил бой за титул. "Волков не оставил никаких шансов Овериму, - сказал Харитонов. - Оверим выглядел очень плохо, был увесистый живот. Саша тактически правильно и грамотно провел бой, ничего не позволив сопернику. Волков на 200 процентов заслужил титульный бой в UFC".
"Бой против Миочича или Нганну был бы очень интересным", - добавил Харитонов.
Волков вернется летом
Тренер Волкова Тарас Кияшко отметил, что боец может вернуться в октагон в конце лета. "Он в прекрасной форме, набирает. Как отдохнет, вернется в бои. Может быть, в конце лета", - сказал Кияшко.
В активе Волкова стало 33 победы и восемь поражений в ММА. На счету Оверима 47 побед и 19 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. До этого поединка Оверим занимал пятую строчку в рейтинге UFC в тяжелом весе, Волков - шестую.
Оверим является экс-чемпионом организаций Strikeforce ("Страйкфорс"), Dream ("Дрим") и К-1 (кикбоксинг) и единственным в истории спортсменом, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно.