Тихомиров: хотели отменять этап в "Банном", ветер ломал металлические конструкции

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Организаторы рассматривали возможность отмены этапа Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе из-за погодных условий на трассе в "Банном". Об этом ТАСС рассказал глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

В субботу в Банном прошел параллельный гигантский слалом, спортсмены соревновались в условиях тумана. В воскресенье старт параллельного слалома задержали из-за урагана.

"Погода показала нам какой-то сериал с двумя абсолютно разными сюжетами. Вчера был туман, плюс один-два градуса, а ночью начался безумный ураган. Сломались видеокамеры у "Матч ТВ" и стартовые конструкции у тайминга, ветром ломало металлические конструкции. Старт из-за этого перенесли на три с половиной часа", - рассказал Тихомиров.

"К счастью, гонка состоялась, с приятным для нас итогом. Был вариант с отменой старта, его перенесли по времени, отложили. Был просто ураганный шквалистый ветер, но постепенно он закончился, наступила приемлемая погода", - добавил Тихомиров.

Россиянин Дмитрий Логинов выиграл оба старта. В гиганте второе и третье места заняли его соотечественники Степан Наумов и Андрей Соболев.