Чудинов: сборная России по санному спорту заслуживает отличных оценок за прошедший сезон

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов ставит отличную оценку выступлению своих спортсменов в завершившемся в воскресенье международном сезоне. Об этом Чудинов сообщил ТАСС.

В воскресенье этапом Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице завершился предолимпийский международный сезон у саночников. На соревнованиях в Швейцарии россияне не сумели завоевать ни одной награды.

"Я считаю, что наша команда заслуживает отличной оценки за выступление в этом сезоне, - заметил Чудинов. - Мы победили в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы в Сигулде, заняли третье место по итогам чемпионата мира. У нас также были победы и призовые места на этапах Кубка мира".

"Да, не всем нашим саночникам удалось показать в этом сезоне тех результатов, на которые они были нацелены. Но этом сезон оказался, пожалуй, самым сложным для всех нас. Мы столкнулись с трудностями, о которых обязательно известим позже", - добавил главный тренер.

На чемпионате мира, который проходил в конце января в германском Кёнигсзе, сборная России завоевала две награды. Роман Репилов выиграл золото в личной гонке, Семен Павличенко был вторым в спринте.