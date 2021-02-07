Российский футболист Онугха дебютировал в составе "Вайле" в матче чемпионата Дании

На 83-й минуте на поле вышел 24-летний российский нападающий "Вайле" Герман Онугха. Для него этот матч стал первым за новый клуб. 1 февраля он перешел в датскую команду из "Краснодара" на правах аренды. В первой части сезона Онугха выступал за "Тамбов" и забил четыре мяча в 11 матчах Тинькофф - Российской премьер лиги.

"Вайле" прервал серию из восьми матчей без побед в национальном первенстве. Клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Сённерйюск" располагается на пятой строчке с 24 очками в активе.