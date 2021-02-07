Легкоатлетка Ласицкене заметила, что очень скучает по конкуренции с украинкой Магучих

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене очень скучает по выступлениям в условиях жесткой конкуренции. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

7 февраля на турнире "Русская зима" Ласицкене победила с результатом 1,94 метра. 24 января она прыгнула на 2 метра.

"У меня праздничные ощущения после сегодняшнего выступления. О том, что не ладится, я буду говорить с тренером. Но рада, что в таких условиях удалось провести соревнования, и большое количество болельщиков тоже поднимает настроение", - сказала спортсменка.