Легкоатлетка Ласицкене заметила, что очень скучает по конкуренции с украинкой Магучих

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене очень скучает по выступлениям в условиях жесткой конкуренции. Об этом спортсменка сообщила журналистам.
7 февраля на турнире "Русская зима" Ласицкене победила с результатом 1,94 метра. 24 января она прыгнула на 2 метра.
"У меня праздничные ощущения после сегодняшнего выступления. О том, что не ладится, я буду говорить с тренером. Но рада, что в таких условиях удалось провести соревнования, и большое количество болельщиков тоже поднимает настроение", - сказала спортсменка.
"Мои недостатки кроются в технике, сейчас ведется большая работа в техническом плане, есть недочеты в разбеге. Но работа идет, все нормально, мы знаем, в какую сторону идти. Очень хочется выступить на чемпионате Европы, но тут все зависит не от нас", - добавила спортсменка.
В начале февраля украинская спортсменка Ярослава Магучих на турнире в Банске-Быстрице установила лучший результат сезона в мире - 2,06.
"Что касается прыжка Ярославы Магучих на 2,06, то я не сомневалась, что будет такой результат. Это витало в воздухе, я очень рада за нее и ее тренера. Но мне было грустно, что я не выступала тогда вместе с ней. Очень хочется конкуренции, которой в России, к сожалению, нет. Был бы азарт от борьбы на настоящих высотах, а мне сегодня опять приходилось над собой издеваться, чтобы настроиться на борьбу", - заключила Ласицкене.