{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене стала победительницей турнира "Русская зима"

Второе место заняла Кристина Королева, третье - Дарья Слепова
Мария Ласицкене Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на турнире "Русская зима", который проходит в Москве.

На эту тему
Ласицкене надеется, что сможет выступить на зимнем чемпионате Европы в Польше

Спортсменке для победы оказалось достаточно преодолеть планку на высоте 1,94 метра, которую она взяла с третьей попытки. Все попытки Ласицкене взять двухметровую высоту оказались неудачными. Второе место заняла Кристина Королева, третье - Дарья Слепова. Обе спортсменки прыгнули на 1,91 метра, но по количеству попыток выше оказалась Королева.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира, также в ее активе золотая и серебряная медали чемпионатов Европы.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Легкоатлетка Ласицкене заметила, что очень скучает по конкуренции с украинкой Магучих
Магучих принадлежит лучший результат сезона в мире
Читать полностью