Ласицкене стала победительницей турнира "Русская зима"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на турнире "Русская зима", который проходит в Москве.

Ласицкене надеется, что сможет выступить на зимнем чемпионате Европы в Польше

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Спортсменке для победы оказалось достаточно преодолеть планку на высоте 1,94 метра, которую она взяла с третьей попытки. Все попытки Ласицкене взять двухметровую высоту оказались неудачными. Второе место заняла Кристина Королева, третье - Дарья Слепова. Обе спортсменки прыгнули на 1,91 метра, но по количеству попыток выше оказалась Королева.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира, также в ее активе золотая и серебряная медали чемпионатов Европы.