Ласицкене надеется, что сможет выступить на зимнем чемпионате Европы в Польше

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене считает важным проведение соревнований в сложный текущий период и надеется выступить на зимнем чемпионате Европы в Польше. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В воскресенье Ласицкене одержала победу на турнире прыгунов в высоту "Битва полов", который проходил в Москве. 28-летняя спортсменка взяла высоту 2 метра. Лучший результат сезона в мире принадлежит украинке Ярославе Магучих (2,03 м).

"Сегодня мне радостно от того, что я в очередной раз победила, а мальчики повержены. Турнир проходил в четвертый раз, он превратился в азартную игру, которая воспринимается как шоу, мне эмоционально полегче настраиваться на высоты. Очень важно, что в такой сложный период турниры проходят, нам необходима соревновательная практика, так как 2020 год всех выбил из колеи", - сказала Ласицкене.

"О планах много говорить не буду, целый год впереди. Меня ждут еще "Русская зима", зимний чемпионат России и Кубок Москвы по прыжкам под музыку. Очень надеюсь, что будет чемпионат Европы, но самое главное, что меня сейчас ждет, это послезавтрашняя тренировка", - добавила спортсменка.

Также Ласицкене отметила, что на данный момент не считает самым важным показать новый лучший результат сезона: "Мне сложно говорить, могла ли я сегодня прыгнуть 2,03 м и показать лучший результат сезона в мире. Конечно, в глубине было такое желание. Но это сейчас не самое главное. Куда важнее иметь возможность прыгать на соревнованиях".

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира, также в ее активе золотая и серебряная медали чемпионатов Европы. Чемпионат Европы пройдет в польском Торуне с 5 по 7 марта. Российские спортсмены в настоящее время не имеют права принимать в нем участия из-за отсутствия нейтральных статусов.