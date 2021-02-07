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Летние олимпийские виды спорта

Сидорова стала первой на турнире "Русская зима" с лучшим результатом сезона в мире

Прыгунья с шестом преодолела планку на высоте 4,87 метра
Анжелика Сидорова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анжелика Сидорова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова заняла первое место на легкоатлетическом турнире "Русская зима", который проходит в Москве.

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Спортсменка преодолела планку на высоте 4,87 метра, что является лучшим результатом сезона в мире. Она превзошла достижение британки Холли Бредшоу (4,85), установленное в субботу на турнире во Франции.

Второе место на турнире "Русская зима" заняла Аксана Гатауллина (4,70), третьей стала Ирина Иванова (4,50).

Сидоровой 29 лет, она является чемпионкой мира и Европы, дважды - чемпионкой Европы в помещении. Личным рекордом спортсменки является высота 4,95 см.

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