Организаторы турнира "Русская зима" сообщили, что легкоатлеты получат свои призовые позже

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Спортсмены, занявшие призовые места на московском турнире "Русская зима", получат в итоге свои призовые деньги. Об этом журналистам сообщила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

Ласицкене сказала, что у нее отвалилась челюсть от отсутствия призовых на "Русской зиме"

Ранее Мария Ласицкене, выигравшая на "Русской зиме" турнир в прыжках в высоту, заявила журналистам, что неприятно удивлена отсутствию призовых выплат спортсменам, показавшим на этом турнире высокие результаты.

"Я думаю, что будут призовые за "Русскую зиму". Сейчас обсуждается вопрос о суммах и какому количеству достанется. Насколько я знаю, не только победители будут премироваться", - сказала Привалова.

"Почему вопрос затянулся? Пока ждали разрешение от Роспотребнадзора, все в последнюю неделю решалось. А у нас существует определенный регламент, не хотели заранее все это говорить. А могло было и не быть, лучше получить позже, но получить, чем сказать и не получить", - добавила один из руководителей ВФЛА.