Загитова: команда Медведевой продемонстрировала достойную борьбу на Кубке Первого канала

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Команда Евгении Медведевой "Время первых" показала хорошую борьбу на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Такое мнение журналистам высказала капитан команды "Красная машина" Алина Загитова.

"Красная машина" одержала победу, в общей сложности набрав 2634,95 балла, команда "Время первых" набрала 2606,21 балла.

"Сегодня есть победитель, и это "Красная машина", все-таки кубок у нас. И я хочу сказать спасибо большое за борьбу команде Жени - они действительно показали сегодня хорошую достойную борьбу, но к сожалению проиграли. Сегодня удача оказалась на нашей стороне", - сказала Загитова.