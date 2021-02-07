Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала по фигурному катанию

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Команда "Красная машина", капитаном которой является Алина Загитова, одержала победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Соревнования проходили в Москве.

Соперником "Красной машины" была команда "Время первых", ее капитаном является Евгения Медведева. "Красная машина" в общей сложности набрала 2634,95 балла, "Время первых" - 2606,21 балла. Команда победителей получит приз в размере 5 млн рублей, за второе место полагается 3 млн рублей. Команда Медведевой также получила приз зрительских симпатий и выиграла еще 1 млн рублей.

В составе команды Загитовой выступали Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. В команде Медведевой были Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк, пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Софья Шевченко и Игорь Еременко.