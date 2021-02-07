Медведева отдаст на благотворительность заработанные на Кубке Первого канала средства

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады 2018 года Евгения Медведева отправит на благотворительность все деньги, заработанные на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Об этом Медведева сообщила журналистам.

Медведева призналась, что дважды плакала во время Кубка Первого канала

Командный турнир проходил в Москве. Команда Медведевой заработала 4 млн рублей по его итогам, победу одержала команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

"Я все деньги, полученные на этом турнире, отправляю на благотворительность", - сказала Медведева.

В составе команды Загитовой выступали Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. В команде Медведевой были Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк, пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Софья Шевченко и Игорь Еременко.