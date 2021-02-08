ПСЖ обыграл "Марсель" в 100-м матче в истории противостояния

ТАСС, 8 февраля. "Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Марселем" со счетом 2:0 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.

Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (9-я минута) и Мауро Икарди (24). На первой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник "Марселя" Димитри Пайет получил красную карточку.

"Марсель" не может выиграть в чемпионате Франции на протяжении шести матчей (две ничьи, четыре поражения).

Противостояние ПСЖ и "Марселя" считается одним из самых принципиальных во Франции. Команды являются одними из самых титулованных в стране, они по девять раз выигрывали чемпионат Франции. В январе ПСЖ и "Марсель" встретились в матче за Суперкубок Франции, тогда клуб из Парижа оказался сильнее - 2:1. Матч, прошедший в воскресенье, стал 100-м в истории противостояния во всех турнирах, в 45 играх победу праздновал ПСЖ, в 33 - "Марсель", еще 22 завершились вничью.

В турнирной таблице ПСЖ занимает третье место, набрав 51 очко, в активе лидирующего "Лилля" 54 очка, у идущего вторым "Лиона" - 52. "Марсель" с 33 очками идет девятым.

В следующем туре ПСЖ 13 февраля примет "Ниццу", "Марсель" 14 февраля в гостях встретится с "Бордо".