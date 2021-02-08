"Доказал, что является топ-игроком". Головин оформил хет-трик в матче чемпионата Франции

ТАСС, 8 февраля. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин забил три мяча в ворота "Нима" и сделал голевую передачу в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась победой монегасков со счетом 4:3.

Три гола, решающая голевая и просто легендарный матч Головина Вся красота от Сани с матча против «Нима» в одном видео. Скорее смотри pic.twitter.com/tHrfIPkYvW

Россиянин вернулся в общую группу в начале декабря, но главный тренер "Монако" Нико Ковач тогда заявил, что торопиться с его выходом на поле не стоит. Хорватский специалист в основном выпускал Головина на замену в середине второго тайма. Впервые это случилось 6 января в матче с "Лорьяном" (5:2). Тогда российский полузащитник забил спустя несколько секунд после выхода на поле.

Головин впервые с 30 августа появился на поле в стартовом составе. Тогда в матче чемпионата Франции с "Метцем" российский полузащитник получил травму подколенного сухожилия и выбыл на четыре месяца. Это помешало футболисту сыграть за сборную России в Лиге наций.

До перерыва "Ним" сумел отыграть два мяча и сравнял счет. На 62-й минуте встречи в ворота аутсайдера французского чемпионата был назначен штрафной с левого фланга. Головин аккуратно отодвинул от мяча известного мастера стандартов, чемпиона мира и Европы Сеска Фабрегаса, уверенно поставил мяч и закрутил его в дальний угол. На 77-й минуте российский полузащитник сделал голевую передачу, выведя один на один с вратарем нападающего Кевина Фолланда.

В матче против аутсайдера чемпионата "Нима" Головин появился на поле на позиции крайнего нападающего и уже в первые 12 минут забил два мяча. "Мы постепенно готовили его после травмы. Не хотим торопиться. Было непросто оставлять его в запасе, но мы не могли рисковать", - сказал Ковач после матча.

23 января в игре с "Марселем" Головин появился на поле сразу после перерыва, когда его команда уступала со счетом 0:1. Россиянин оформил две голевые передачи с угловых и помог "Монако" одержать волевую победу (3:1). 24-летний полузащитник, выходя на замены, часто усиливал игру команду и исполнял практически все стандартные положения вблизи чужих ворот.

"Удивился ли я, когда он взялся исполнить штрафной? Да. Я думал, что к мячу традиционно подойдет Сеск Фабрегас. Но я знаю, на что способен Головин", - сказал Ковач.

Именно гол Фолланда стал победным в матче, так как в концовке "Ним" сумел отыграть один мяч. Головин впервые в профессиональной карьере забил три мяча в одном матче. Ранее россияне не отличались трижды в одной игре чемпионата Франции. Дубль в высшем дивизионе французского первенства делал только Александр Мостовой, он забивал дважды в одном матче за "Кан" и "Страсбур в середине 90-х годов. Сам Головин сделал дубль в игре против "Ниццы" (3:1) в 2019 году.

В составе "Монако" в последний раз до этого хет-трик делал колумбийский нападающий Радамель Фалькао в 2017 году. "Александр Головин провел отличный матч. Он фантастический футболист. Я очень доволен победой и его игрой. Он давно не выходил в стартовом составе, но доказал, что является топовым игроком", - отметил Ковач.

Сам российский футболист, несмотря на три забитых мяча и победу команды, в раздевалке не выглядел довольным. "Матч получился достаточно нервным, наши соперники хотели и смогли дать бой. Я поздравлял команду в раздевалке, вижу - он [Головин] сидит расстроенный, забил три гола, но все равно недоволен, что так шла игра, должны были выигрывать без такой нервотрепки. В подобной ситуации другой светился бы от счастья, но Головин не отделяет себя от команды, молодец", - сказал газете "Спорт-Экспресс" вице-президент "Монако" Олег Петров.

В этом сезоне Головин в девяти матчах чемпионата Франции забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Для сравнения, в прошлом сезоне в активе россиянина было три гола и четыре передачи в 25 встречах.

Российские хет-трики в сильнейших чемпионатах

До Головина три мяча в матче в одном из пяти сильнейших европейских чемпионатов (Англии, Германии, Италии, Испании и Франции) забивали семь российских футболистов. Дважды это удавалось Анрею Канчельскису и Павлу Погребняку. Канчельскис дважды делал хет-трик в чемпионате Англии. В ноябре 1994 года он трижды поразил ворота "Манчестер Сити", выступая за "Манчестер Юнайтед", а в апреле 1996 года, играя за "Эвертон", россиянин забил три гола в ворота "Шеффилд Уэнсдей".

Погребняк является последним российским автором хет-трика в сильнейших чемпионатах. 4 марта 2012 года, выступая за "Фулхэм", он отправил три мяча в ворота "Вулверхэмптона". В 2010-м Погребняк забил четыре мяча в составе немецкого "Штутгарта" в ворота "Боруссии" из Мёнхенгладбаха. Первым россиянином, забившим трижды в топ-чемпионате стал Олег Саленко. В октябре 1993 года он трижды поразил ворота "Атлетика" в матче чемпионата Испании, выступая за "Логроньес".

В испанском чемпионате также блистали нынешний главный тренер "Ростова" Валерий Карпин и спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов. Последний в 1994 году трижы забил за "Расинг" в ворота "Вальядолида", а Карпин в 2001 году отправил три мяча в ворота "Валенсии", выступая за "Сельту". В чемпионате Германии в 1993 году хет-триком в ворота дортмундской "Боруссии" отметился нападающий "Карлсруэ" Сергей Кирьяков.

В апреле 2009 года Андрей Аршавин забил четыре мяча в ворота "Ливерпуля", выступая за лондонский "Арсенал". Таким образом, российские футболисты не отмечались хет-триками только в итальянской Серии А. В настоящее время в чемпионате Италии за "Аталанту" выступает Алексей Миранчук, а Александр Кокорин 5 февраля провел дебютный матч за "Фиорентину".

"Монако" же в чемпионате Франции набрал хороший ход и не проигрывает на протяжении девяти матчей, одержав семь побед. Монегаски занимают четвертое место в турнирной таблице, дающее право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Отрыв от идущего пятым "Ренна" составляет 10 очков. От лидера "Лиона" "Монако" отстает на 6 очков, от идущего вторым "Лилля" - на 4, от ПСЖ - на 3.

Отличная форма Головина может стать хорошим подспорьем и для сборной России, которой уже в конце марта предстоят важные отборочные матчи на чемпионат мира 2022 года. При Станиславе Черчесове Головин стабильно является игроком основного состава национальной команды. Не за горами и чемпионат Европы, где полузащитник "Монако" должен стать ключевой фигурой в составе российской сборной.