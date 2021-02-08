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НХЛ

Матч НХЛ "Вашингтон" - "Филадельфия" мог не состояться в воскресенье из-за COVID-19

Одного из игроков незадолго до встречи поместили в "ковид-протокол"

ТАСС, 8 февраля. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтоном" и "Филадельфией", состоявшийся 7 февраля, был под угрозой срыва из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

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В воскресенье "Филадельфия" внесла в "ковид-протокол" лиги хоккеиста Трэвиса Санхейма. Медицинские эксперты НХЛ в срочном порядке приняли решение протестировать на коронавирус всех хоккеистов, тренеров и сотрудников "Филадельфии". Все тесты оказались отрицательными, в результате лига дала разрешение на проведение матча, который начался в полдень по местному времени.

Встреча завершилась победой "Филадельфии" со счетом 7:4. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 4 (2+2) очка.

На данный момент несколько команд лиги не проводят матчи из-за того, что целые группы хоккеистов оказались в протоколе лиги по коронавирусу.

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