Матч НХЛ "Вашингтон" - "Филадельфия" мог не состояться в воскресенье из-за COVID-19

ТАСС, 8 февраля. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтоном" и "Филадельфией", состоявшийся 7 февраля, был под угрозой срыва из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Четыре очка Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Филадельфией"

В воскресенье "Филадельфия" внесла в "ковид-протокол" лиги хоккеиста Трэвиса Санхейма. Медицинские эксперты НХЛ в срочном порядке приняли решение протестировать на коронавирус всех хоккеистов, тренеров и сотрудников "Филадельфии". Все тесты оказались отрицательными, в результате лига дала разрешение на проведение матча, который начался в полдень по местному времени.

Встреча завершилась победой "Филадельфии" со счетом 7:4. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 4 (2+2) очка.

На данный момент несколько команд лиги не проводят матчи из-за того, что целые группы хоккеистов оказались в протоколе лиги по коронавирусу.