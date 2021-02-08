"Даллас" без Худобина и Радулова проиграл "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 8 февраля. "Даллас" в овертайме уступил "Чикаго" со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросил Алекс Дебринкэт (33-я, 63-я минуты). У "Далласа" впервые в карьере отличился 21-летний форвард Джейсон Робертсон (50).

Участие в матче не принимали российские хоккеисты "Далласа" вратарь Антон Худобин и нападающий Александр Радулов. Худобин 6 февраля был временно выведен из состава за нарушение дисциплины. Радулов в предыдущем матче получил небольшое повреждение. В предыдущем сезоне "Даллас" с Худобиным в воротах дошел до финала Кубка Стэнли.

Российский форвард "Далласа" Денис Гурьянов за почти 18 минут на льду нанес 5 бросков по воротам (больше всех в команде), но результативными действиями не отметился. В составе "Чикаго" российский защитник Никита Задоров сделал результативную передачу в овертайме.

В таблице центрального дивизиона "Даллас" занимает шестое место с 12 очками после девяти матчей. "Чикаго" идет четвертым с 14 очками в 13 играх.

В другом матче дня "Детройт" в гостях обыграл "Флориду" со счетом 4:1, российский нападающий Владислав Наместников забросил четвертую шайбу в пустые ворота. "Каролина" на выезде победила "Коламбус" (6:5), нападающий гостей Андрей Свечников отметился одной результативной передачей.