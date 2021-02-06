Хоккеисты "Далласа" Худобин и Радулов пропустят ближайший матч НХЛ

ТАСС, 6 февраля. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Антон Худобин не примет участия в матче регулярного чемпионата против "Чикаго". Об этом сообщил главный тренер команды Рик Боунесс, комментарий которого приводит журналист Трейси Майерс в своем Twitter.

Боунесс отметил, что место в воротах в матче против "Чикаго" займет Джейк Эттингер. Встреча пройдет в воскресенье. По словам тренера, российский нападающий Александр Радулов также пропустит игру с "Чикаго". У него травма нижней части тела.

По информации журналиста Майка Хейки, Худобин вышел на субботнюю тренировку, когда она уже закончилась.

В пятницу Худобин сыграл в матче против "Коламбуса" (3:4) и отразил 21 бросок из 25. Радулов в этой встрече сделал три результативные передачи.