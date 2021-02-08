Российский теннисист Карацев впервые в карьере вышел во второй круг турнира Большого шлема

ТАСС, 8 февраля. Российский теннисист Аслан Карацев победил итальянца Джанлуку Маджера в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:4. Карацеву 27 лет, он впервые в основной сетке турнира серии Большого шлема. Ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию. Россиянин занимает 113-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Маджер идет на 96-й позиции.

Во втором раунде Карацев сыграет с победителем матча между французом Бенуа Пером (28-й номер в мировом рейтинге) и белорусом Егором Герасимовым (78).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).