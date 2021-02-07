Успешная репетиция перед Australian Open. Сборная России по теннису выиграла ATP Cup

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Команда России стала победителем Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который прошел перед стартом Открытого чемпионата Австралии. В финальном матче россияне оказались сильнее итальянцев со счетом 2-0 благодаря победам Даниила Медведева и Андрея Рублева.
Обоим россиянам хватило для победы два сета: 23-летний Рублев выиграл у Фабио Фоньини со счетом 6:1, 6:2, а 24-летний Медведев - у Маттео Берреттини (6:4, 6:2). Парная встреча, в которой капитан сборной России на турнире Евгений Донской и Аслан Карацев должны были сыграть с Симоне Болелли и Андреа Вавассори, уже ничего не решала, поэтому ее было решено не проводить.
На пути к победе Медведев и Рублев проиграли всего по сету в матчах одиночного разряда, причем оба в полуфинале: Медведев уступил в первой партии Александру Звереву (3:6), а Рублев - с таким же счетом Яну-Леннарду Штруффу. Россияне проиграли все парные встречи (немцам, на групповой стадии - аргентинцам и японцам), однако к моменту их проведения они не имели турнирного значения.
Перед полуфинальным матчем президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что по качеству игры и классу состава российская команда является фаворитом турнира. После финала он назвал победу российских теннисистов прогнозируемой. "Прогнозируемая победа нашей сборной. Рублев играл на таких скоростях, что не дал сопернику созидать, скорость полета его мяча не дала ничего сделать Фоньини. Медведев же выиграл тактически, хорошо играл под левую и по скорости. Когда сделал брейк, сомнений в победе уже не было", - рассказал ТАСС Тарпищев, добавив, что для обоих игроков эти матчи стали хорошей подготовкой к начинающемуся в понедельник Открытому чемпионату Австралии (Australian Open).
АТР Cup прошел всего во второй раз в истории. В первом розыгрыше россияне дошли до полуфинала, в котором уступили будущему победителю турнира сербам.
Празднование победы из мира футбола
Своей победой над Берреттини Медведев продолжил серию успехов, которая насчитывает 14 матчей. Последний раз россиянин уступил в конце октября на турнире в Вене южноафриканцу Кевину Андерсону, а последовавшая за этим череда побед включила в себя успех на турнире серии "Мастерс" в Париже и на Итоговом турнире АТР.
"Да, провести 10 встреч против оппонентов из топ-10 и не проиграть ни одну - это очень повышает уверенность, - приводит слова российского теннисиста пресс-служба АТР. - Ведь даже когда ты проигрываешь, ты знаешь, что способен играть на таком уровне, и это помогает выстоять в следующий раз".
Победу над итальянцем россиянин отпраздновал в стиле бывшего футболиста "Баварии" Марио Гомеса. "Я отпраздновал, потому что это был командный турнир, это было не очень бурное празднование. Оно было в стиле Марио Гомеса, но не думаю, что вышло очень похоже, - сказал Медведев, являющийся болельщиком "Баварии". - Марио Гомес делал так, когда играл за "Баварию", он был моим любимым игроком и не всегда праздновал свои голы, но иногда делал так, и мне это нравилось, так что я решил повторить. Не думаю, что у меня хорошо получилось, но это было забавно".
A smile from @DaniilMedwed??— ATPCup (@ATPCup) February 7, 2021
That's how much #ATPCup means pic.twitter.com/pPtkbrwHYE
Несмотря на то, что АТР Сup многие считают подготовительным турниром к Australian Open, нельзя принижать значимость победы в нем, считает тренер сборной России Игорь Куницын. "Стимул победить у всех наших ребят был большой, - отметил Куницын. - Это и хорошие призовые, и рейтинговые очки. Плюс, каждый решает еще и свои задачи: Медведев ведет борьбу за лидерство в рейтинге, Рублеву надо закрепиться в восьмерке и подойти к пятерке [рейтинга]".
"Для меня Кубок АТP - это серьезный турнир. Хорошие рейтинговые очки, здесь все топовые игроки, плюс ты представляешь свою страну. Мы с Даней очень серьезно к этому относимся", - сказал ТАСС Рублев.
В понедельник начнется первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии. Медведев, который посеян на турнире под четвертым номером, сыграет в первом круге с канадцем Вашеком Поспишилом. Получивший седьмой номер посева Рублев встретится с немцем Янником Ханфманном. Тарпищев считает, что россиянам достались сложные соперники на такой ранней стадии. "Не очень хорошая жеребьевка для всех наших лидеров. Особенно неудачно она сложилась для Медведева, - сказал Тарпищев. - В первых двух кругах нервная система только врабатывается, а тем более это первый крупный турнир в сезоне, отсюда так много сенсаций традиционно на старте. Получить Поспишила в первом круге - опасно. У Рублева и [Карена] Хачанова (он сыграет против австралийца Александара Вукича - прим. ТАСС) соперники все же попроще".