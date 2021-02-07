Успешная репетиция перед Australian Open. Сборная России по теннису выиграла ATP Cup

Обоим россиянам хватило для победы два сета: 23-летний Рублев выиграл у Фабио Фоньини со счетом 6:1, 6:2, а 24-летний Медведев - у Маттео Берреттини (6:4, 6:2). Парная встреча, в которой капитан сборной России на турнире Евгений Донской и Аслан Карацев должны были сыграть с Симоне Болелли и Андреа Вавассори, уже ничего не решала, поэтому ее было решено не проводить.

На пути к победе Медведев и Рублев проиграли всего по сету в матчах одиночного разряда, причем оба в полуфинале: Медведев уступил в первой партии Александру Звереву (3:6), а Рублев - с таким же счетом Яну-Леннарду Штруффу. Россияне проиграли все парные встречи (немцам, на групповой стадии - аргентинцам и японцам), однако к моменту их проведения они не имели турнирного значения.

Перед полуфинальным матчем президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что по качеству игры и классу состава российская команда является фаворитом турнира. После финала он назвал победу российских теннисистов прогнозируемой. "Прогнозируемая победа нашей сборной. Рублев играл на таких скоростях, что не дал сопернику созидать, скорость полета его мяча не дала ничего сделать Фоньини. Медведев же выиграл тактически, хорошо играл под левую и по скорости. Когда сделал брейк, сомнений в победе уже не было", - рассказал ТАСС Тарпищев, добавив, что для обоих игроков эти матчи стали хорошей подготовкой к начинающемуся в понедельник Открытому чемпионату Австралии (Australian Open).

АТР Cup прошел всего во второй раз в истории. В первом розыгрыше россияне дошли до полуфинала, в котором уступили будущему победителю турнира сербам.

Празднование победы из мира футбола

Своей победой над Берреттини Медведев продолжил серию успехов, которая насчитывает 14 матчей. Последний раз россиянин уступил в конце октября на турнире в Вене южноафриканцу Кевину Андерсону, а последовавшая за этим череда побед включила в себя успех на турнире серии "Мастерс" в Париже и на Итоговом турнире АТР.