Даниил Медведев возглавил чемпионскую гонку на старте сезона АТР

В активе 24-летнего россиянина 500 очков, вторым идет итальянец Маттео Берреттини (315). Третье место в рейтинге занимает еще один представитель России Андрей Рублев (310).

Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP. В воскресенье он в составе сборной России стал победителем Кубка ATP, не проиграв ни одного матча на турнире. В целом победная серия Медведева на текущий момент составляет 14 матчей, в 10 из которых он побеждал соперников из топ-10 рейтинга ATP. Россиянин ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема, его лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Рейтинг формируется на основе выступлений в текущем сезоне. Лучшие теннисисты по итогам чемпионской гонки примут участие в Итоговом турнире ATP, который в 2020 году выиграл Медведев. Он пройдет с 14 по 21 ноября 2021 года в итальянском Турине.