Американка Моррис превзошла лучший результат сезона в мире Сидоровой в прыжках с шестом

ТАСС, 8 февраля. Американка Сэнди Моррис обновила лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом, который принадлежал россиянке Анжелике Сидоровой. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Результат американки на турнире в Фейетвилле (штат Арканзас) составил 4 метра 88 сантиметров. В воскресенье Сидорова преодолела планку на высоте 4,87 метра на московском турнире "Русская зима" и превзошла результат британки Холли Бредшоу (4,85 м), показанный в субботу на турнире во Франции. Таким образом, за 24 часа лучший результат сезона в мире менялся трижды.

Моррис второй раз в сезоне показала лучший результат сезона в мире. В прошлые выходные она преодолела планку на высоте 4,81 м.

Моррис 28 лет, она является чемпионкой мира в помещении (2018), серебряным призером Олимпийских игр (2016), чемпионатов мира (2017, 2019) и чемпионата мира в помещении (2016). Также она является трехкратной чемпионкой США (2017-2019), трехкратной чемпионка США в помещении (2016, 2017, 2020) и рекордсменкой США по прыжкам с шестом на открытом воздухе с результатом 5,00 м (2016).

На счету Сидоровой золотые медали чемпионата мира (2019), чемпионата Европы (2014) и чемпионата Европы в помещении (2015). Она шестикратная чемпионка России в помещении (2014-2019) и двукратная чемпионка России (2014, 2015).