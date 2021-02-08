Полина Гагарина исполнит официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию

ТАСС, 8 февраля. Российская певица Полина Гагарина и швед Монс Сельмерлёв исполнят официальную песню предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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Композиция под названием "Circles and Squares" ("Круги и квадраты" - прим. ТАСС) будет представлена 19 февраля.

"Для меня это сотрудничество является не только путешествием в прекрасную Швецию, где пройдет чемпионат мира, но и знакомством с миром фигурного катания. Я действительно восхищаюсь фигуристами, все, что они делают, мне кажется невозможным и фантастическим. Я рада, что мы с Монсом поем основную композицию для такого крупного турнира", - заявила Гагарина.

Оба исполнителя выступали на конкурсе "Евровидение" 2015 года, где Сельмерлёв стал победителем, а Гагарина - второй.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме 22-28 марта.