Федерация фигурного катания России обсудит регулярное проведение Кубка Первого канала

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) готова к обсуждению регулярного проведения командного Кубка Первого канала, в том числе с привлечением зарубежных спортсменов. Об этом ТАСС по итогам турнира, прошедшего в Москве с 5 по 7 февраля, сообщил генеральный директор организации Александр Коган.

В первый день турнира прошел прыжковый турнир в формате "битвы полов", его победителем стала женская команда в составе Анны Щербаковой, Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой. 6-7 февраля в короткой и произвольной программах состязались две команды - "Красная машина" (капитан - Алина Загитова) и "Время первых" (капитан - Евгения Медведева). Победителем стала команда Загитовой с итоговым счетом 2634,95:2606,21 балла.

"Турнир - это совместное детище ФФККР и Первого канала, поэтому было много обсуждений разных идей. И ФФККР благодарна непосредственно [руководителю Дирекции спортивного вещания Первого канала Ольге Черносвитовой] за те новаторские идеи, которые она внесла, - они реализовались, - отметил Коган. - Мы считаем, свои задачи этот турнир выполнил, и готовы обсуждать его регулярность, возможно, и с привлечением зарубежных фигуристов. Но здесь необходимо сказать, что у командных соревнований был достаточно большой призовой фонд, и многое будет зависеть от желания спонсоров и Первого канала так широко освещать эти соревнования; мы благодарны, как это делалось - это был праздник для всех людей, турнир увидела вся страна".

"Командный Кубок Первого канала родился не на пустом месте, у него были определенные задачи, и они были выполнены, - подчеркнул Коган. - Прежде всего речь идет о поддержании соревновательной готовности наших спортсменов в новой эмоциональной атмосфере, которую невозможно создать на обычных соревнованиях. Какие-то вещи, которые были на Кубке Первого канала, будут и на Олимпийских играх, где также есть командный турнир. И многим было важно понять, как это происходит".

Призовой фонд турнира составил 10 млн рублей. 5 млн рублей получила команда-победитель, 3 млн - команда, занявшая второе место, по 1 млн рублей - команды-победители прыжкового турнира и конкурса зрительских симпатий.