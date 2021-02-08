До Луны и обратно. "Красная машина" Загитовой обошла команду Медведевой в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Команда фигуристов олимпийской чемпионки Алины Загитовой под хоккейным названием "Красная машина" обошла "Время первых" под управлением двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на командном Кубке Первого канала. Турнир прошел в России впервые, соревнования были организованы для фигуристов в качестве соревновательной компенсации в связи с отменой крупных международных стартов, в том числе чемпионата Европы в Загребе.

В первый день турнира в качестве разогрева прошел прыжковый фестиваль в формате битвы полов - российские одиночницы Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова "перепрыгали" сильный пол в лице Михаила Коляды, Дмитрия Алиева, Макара Игнатова и Андрея Мозалева. Загитова и Медведева попеременно брали на себя руководство то женской, то мужской командами. Судьями соревнований, аналогов которому российская история еще не знала, стали тренеры Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Елена Чайковская, Максим Траньков и олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании Аделина Сотникова. В первом раунде из трех мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне.

В первый день командного турнира, когда спортсмены соревновались в короткой программе, команда Загитовой обошла "космонавтов" почти на 19 баллов - у "Красной машины" - 931,41, у команды "Время первых" - 912,92. За команду Загитовой выступали Щербакова, Валиева, Майя Хромых, Алиев, Игнатов, Мозалев, пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Анабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. В команду Медведевой вошли Трусова, Туктамышева, Дарья Усачева, Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк, пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Софья Шевченко и Игорь Еременко.

В произвольной программе после турнира танцоров отставание команды Медведевой от "Красной машины" сократилось до 14 баллов, после соревнований мужчин "Время первых" вырвалась вперед почти на 19 баллов. Виновником прорыва стал "космонавт" Кондратюк - тот самый фигурист, который в результате драфта из всего мужского состава оставался последним на льду, оказавшись таким образом в команде Медведевой. Фигурист, дебютировавший на взрослом чемпионате России в Челябинске только в нынешнем году, с тремя четверными прыжками по результату обошел всех соперников - 196,23 балла, чем довел до слез женскую половину своей команды. Счастливые Медведева и Скопцова буквально залили спортсмена слезами недолгого, но счастья.

После соревнования спортивных пар команда Медведевой увеличила разрыв до 24 с лишним балла, и в результате решающим стал турнир женщин, в котором накануне сильнее была команда Загитовой. Согласно жеребьевке, первой в турнире девушек на лед вышла Валиева (команда Загитовой), которая впервые в своей произвольной программе исполнила набор из тройного акселя, четверного и двойного тулупа, а также четверного тулупа, набрав 179,19 балла. Следом на лед вышла Хромых (команда Медведевой), в последний момент заменившая на турнире Алену Косторную: Майя дважды попыталась зайти на два четверных тулупа, но на одном она сделала бабочку, со второго упала и набрала 136,75 балла. Следом 169,06 балла для "хоккеистов" заработала трехкратная чемпионка России Анна Щербакова с четверным лутцем и четверным, хотя и с помаркой, флипом.