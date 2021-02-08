До Луны и обратно. "Красная машина" Загитовой обошла команду Медведевой в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Команда фигуристов олимпийской чемпионки Алины Загитовой под хоккейным названием "Красная машина" обошла "Время первых" под управлением двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на командном Кубке Первого канала. Турнир прошел в России впервые, соревнования были организованы для фигуристов в качестве соревновательной компенсации в связи с отменой крупных международных стартов, в том числе чемпионата Европы в Загребе.
В первый день турнира в качестве разогрева прошел прыжковый фестиваль в формате битвы полов - российские одиночницы Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова "перепрыгали" сильный пол в лице Михаила Коляды, Дмитрия Алиева, Макара Игнатова и Андрея Мозалева. Загитова и Медведева попеременно брали на себя руководство то женской, то мужской командами. Судьями соревнований, аналогов которому российская история еще не знала, стали тренеры Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Елена Чайковская, Максим Траньков и олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании Аделина Сотникова. В первом раунде из трех мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне.
В первый день командного турнира, когда спортсмены соревновались в короткой программе, команда Загитовой обошла "космонавтов" почти на 19 баллов - у "Красной машины" - 931,41, у команды "Время первых" - 912,92. За команду Загитовой выступали Щербакова, Валиева, Майя Хромых, Алиев, Игнатов, Мозалев, пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Анабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. В команду Медведевой вошли Трусова, Туктамышева, Дарья Усачева, Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк, пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Софья Шевченко и Игорь Еременко.
В произвольной программе после турнира танцоров отставание команды Медведевой от "Красной машины" сократилось до 14 баллов, после соревнований мужчин "Время первых" вырвалась вперед почти на 19 баллов. Виновником прорыва стал "космонавт" Кондратюк - тот самый фигурист, который в результате драфта из всего мужского состава оставался последним на льду, оказавшись таким образом в команде Медведевой. Фигурист, дебютировавший на взрослом чемпионате России в Челябинске только в нынешнем году, с тремя четверными прыжками по результату обошел всех соперников - 196,23 балла, чем довел до слез женскую половину своей команды. Счастливые Медведева и Скопцова буквально залили спортсмена слезами недолгого, но счастья.
После соревнования спортивных пар команда Медведевой увеличила разрыв до 24 с лишним балла, и в результате решающим стал турнир женщин, в котором накануне сильнее была команда Загитовой. Согласно жеребьевке, первой в турнире девушек на лед вышла Валиева (команда Загитовой), которая впервые в своей произвольной программе исполнила набор из тройного акселя, четверного и двойного тулупа, а также четверного тулупа, набрав 179,19 балла. Следом на лед вышла Хромых (команда Медведевой), в последний момент заменившая на турнире Алену Косторную: Майя дважды попыталась зайти на два четверных тулупа, но на одном она сделала бабочку, со второго упала и набрала 136,75 балла. Следом 169,06 балла для "хоккеистов" заработала трехкратная чемпионка России Анна Щербакова с четверным лутцем и четверным, хотя и с помаркой, флипом.
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"Космонавтка" Туктамышева прыгнула два тройных акселя, один из которых в каскаде, но оба решением судей ушли в минус. "Русская ракета" Трусова (команда Медведевой) упала с четверного лутца, коснулась рукой льда на лутце в каскаде из четверного лутца, ойлера и тройного сальхова, но потом справилась с четверным тулупом и каскадом из тройного лутца и тройного риттбергера, набрав 163,33 балла. При счете 2606,21 у "Время первых" и 2479,91 у "Красной машины" исход противостояния решила Усачева, которая без элементов ультра-си смогла получить 155,04 балла.
Непризнанное поражение
Призовой фонд Кубка Первого канала составил 10 млн рублей - команда-победитель получила пять миллионов, три миллиона - команда, занявшая второе место. По миллиону - команда - победитель прыжкового турнира и команда, ставшая победителем в конкурсе зрительских симпатий. Симпатии зрителей остались на стороне команды "Время первых".
После турнира Медведева и Загитова, изрядно уставшие после трех напряженных соревновательных дней, терпеливо выдержали непростую пресс-конференцию. Не секрет, что журналистов волновал не только турнир, но и планы девушек, ведь что одна, что другая пока не балуют болельщиков своим присутствием на стартах - Загитова взяла паузу, Медведева готова биться дальше, но пока ей приходится справляться с последствиями коронавируса. После турнира Медведева объявила, что свою часть призовых за командный турнир она отдаст на благотворительность.
Медведева была однозначна в своем мнении - "Время первых" поражения не признает: "Как капитан от лица своей команды скажу - мы не признаем поражения и гордимся, что получили приз зрительских симпатий. Они знают, кого они выбирают". Также спортсменка отметила, что ей было некомфортно соревноваться с командой из своих же соотечественников: "Думаю, что для нас было бы намного теплее и удовлетворительнее болеть за команду России против кого-то; да, сейчас у нас нет возможности провести такой турнир из-за закрытых границ, но надеюсь, что в будущем такой турнир войдет в традицию и у нас получится сделать международные соревнования".
Заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова, подводя итоги турнира, назвала его "совершенно изумительным, настоящим творческим зрелищем". По мнению Тарасовой, ценность турнира не в том, кто победил или проиграл: "Прекрасно, что соревнования были командными. Абсолютно каждый старался внести свой вклад в общий результат, и в этом - главная ценность данного турнира".
Загитовой турнир понравился, она надеется, что он станет традиционным и будет проходить каждый год: "Есть что-то, что будет скорректировано, что-то изменят, но надеюсь, что эти соревнования станут традиционными и будут проходить каждый год". Учитывая непризнанное поражение команды "космонавтов", хочется надеяться, что через год у команд все-таки будет еще как минимум одна возможность помериться силами. Аншлаг обеспечен.